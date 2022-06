Casal falsificou cartões bancários para efetuar 40 mil euros em compras

Reis Pinto Hoje às 10:07 Facebook

A Polícia Judiciária deteve um casal estrangeiro suspeito de vários crimes de abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, contrafação de cartões ou outros dispositivos de pagamento, acesso ilegítimo e branqueamento. Terá provocado um prejuízo de 40 mil euros e lesado mais de 300 pessoas.

Na operação, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), em articulação com o DIAP de Lisboa, foi detido um casal, com 22 e 20 anos, que terá entrado em Portugal em finais de janeiro de 2022, "tendo iniciado nessa altura um plano previamente definido alicerçado em compras online com recurso a dados de cartões e meios de pagamento de terceiros", sublinhou a PJ, em comunicado divulgado esta quinta-feira.

"Os produtos encomendados, na sua maioria equipamentos informáticos, eram remetidos maioritariamente para "lockers" (depósitos bastante utilizados pelo e-commerce), usados pelos autores dos crimes para recolher as compras fraudulentamente efetuadas. Durante a ação policial, e na posse dos detidos, logrou-se apreender mais de uma centena de artigos relacionados com a atividade criminosa", refere a Judiciária.

A investigação contou com a colaboração da UNICRE, da SIBS e do EL Corte Inglês.

Os detidos serão presentes à autoridade judiciária competente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.