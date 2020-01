Casal que decapitou empregada tailandesa em julgamento

Reis Pinto e Alexandre Panda Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Começou esta terça-feira, no Tribunal de Matosinhos, o julgamento do casal que, no ano passado, matou e decapitou uma mulher, de 40 anos, de nacionalidade tailandesa. O corpo foi desmembrado e só a cabeça foi encontrada, num contentor do lixo, numa praia de Leça da Palmeira.

A vítima, Natchaya Jenrob, de 40 anos, trabalhava num salão de massagens no centro de Matosinhos, propriedade de Sangam Sawaiprkhon, de 40 anos, tailandesa e do companheiro, de 33 anos, de nacionalidade paquistanesa, e terá sido morta por causa de uma dívida de cerca de dois mil euros, dinheiro que emprestara aos patrões.

De acordo com a acusação, o casal matou Natchaya Jenrob, cortou o corpo aos pedaços e colocou a cabeça dentro de um congelador, sendo abandonada mais tarde num contentor do lixo em Leça da Palmeira, onde foi encontrada em março do ano passado.

Sangam Sawaiprkhon, que nega o crime, foi detida em abril e o companheiro apenas foi localizado, em agosto, na Grécia, país para onde fugira.