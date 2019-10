Casal que levou filho a inventar roubo para ficar com jóias fica em liberdade

Rogério Matos Hoje às 17:35 Facebook

O casal que levou o filho menor a inventar ter sido alvo de roubo com arma de fogo para poder ficar com 200 mil euros em jóias e ouro que estavam na casa da avó materna, em Almada, vai ficar em liberdade a aguardar julgamento.

O Juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Almada obrigou ainda a que os dois entregassem os passaportes, visto que a mulher, filha da vítima do furto milionário, é brasileira.

O caso ocorreu em janeiro na Charneca da Caparica e os dois suspeitos, ela comerciante de 42 anos e ele reformado de 45, foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal, em Viseu, para onde se mudaram dias após o furto.

No final de janeiro, o jovem de 15 anos aproveitou um dos momentos em que passava sozinho na casa da avó materna, para fingir ter sido alvo de roubo à mão armada. O plano, acredita a investigação, terá sido orquestrado pelos pais.

Às autoridades, o menor contou que três homens encapuzados entraram em casa, manietaram-no, encostaram-no à parede, obrigando-o, sempre sob ameaça de arma de fogo, a indicar onde estaria o ouro. O caso passou para a PJ, que rapidamente desconfiou da veracidade da queixa, cujos elementos eram bastante vagos e conduziam ao arquivamento da investigação sem a identificação de qualquer suspeito.

Os inspetores esperaram então pelo regresso a casa das verdadeiras vítimas, a avó e o companheiro, detentor de grande parte do ouro, e com estes fizeram a listagem de todo o material furtado, com suportes fotográficos e registos. A PJ cruzou a informação com as listas de material vendido em lojas de venda de ouro, cujos proprietários são obrigados a comunicar as vendas realizadas, e deu de caras com uma descoberta surpreendente: dias antes da queixa feita pelo jovem, já o seu padrasto tinha vendido joias numa loja de venda de ouro.

A investigação permitiu descobrir que o casal vendeu parte do ouro furtado em lojas na região de Setúbal, mas também em Viseu. Na casa destes, a PJ encontrou parte do ouro furtado da casa da mãe da suspeita e ainda material que o casal comprou com a venda de cerca de 80 mil euros em peças valiosas.

O casal está indiciado pelo crime de furto qualificado e, além da entrega dos passaportes, terá de se apresentar à esquadra da residência duas vezes por semana.