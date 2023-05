Casal que matou alemães em Beja fica em preventiva

Teixeira Correia Hoje às 22:24 Facebook

O homem e a mulher, de 54 e 37 anos, suspeitos de ter matado um casal de alemães, em Baleizão, no concelho de Beja, foram colocados em prisão preventiva, no início da noite deste sábado. Os dois estão indiciados por homicídio qualificado.

Os detidos foram acolhidos pelas vítimas, Jan Otton, de 79 anos, e Ilse Ediltraud, de 71. Estes foram encontrados na passada quarta-feira, depois de um filho dos alemães ter alertado as autoridades por não conseguir contactar os pais.

A GNR foi ao local e dentro da casa, os corpos do casal septuagenário foram encontrados já em avançado estado de decomposição. O corpo de Jan estava junto à porta, enquanto o de Ilse estava na cama, no que aparentava ser uma "posição de defesa". Inspetores da Diretoria do Sul da PJ recolheram provas no interior da habitação e, além de lesões observadas nos cadáveres, dois pormenores chamaram a atenção dos investigadores: os dois automóveis do casal tinham desaparecido e os dois cães andavam soltos na quinta. A última vez que o casal foi visto na aldeia de Baleizão foi precisamente há um mês, no passado dia 10 de abril, quando se deslocou à Junta de Freguesia para pedir ajuda na limpeza do terreno circundante da habitação e da propriedade.