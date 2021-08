Casal seguia vítimas até ao banco para roubar-lhes dinheiro

RP Hoje às 11:09 Facebook

A GNR deteve, em Vila Franca de Xira, um casal, com 63 e 66 anos, que assaltavam pessoas que haviam levantado dinheiro em agências bancárias. As vítimas eram seguidas e o casal aproveitava momentos de distração para roubar dinheiro que elas deixassem no interior dos seus veículos.

A mulher, com 63 anos, e o companheiro, com 66, andavam a ser investigados há cerca de um ano e meio por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Coruche, acabando por ser detidos, esta quarta-feira, por furto, roubo e falsificação de documentos.

Segundo comunicado divulgado este sábado, "os suspeitos se dedicavam continuamente à prática dos ilícitos, tendo como modus operandi a escolha e seguimento das vítimas com idades compreendidas entre os 50 e os 88 anos, as quais se deslocavam aos balcões das instituições bancárias para levantar quantias em numerário".

O suspeito e a mulher seguiam as vítimas e roubavam o dinheiro através do arrombamento e quebra de vidros dos veículos, quando estas abandonavam temporariamente o dinheiro no seu interior.

"Foi possível apurar-se, ainda, que num dos casos os suspeitos procederam ao roubo do dinheiro enquanto a vítima ainda se encontrava no interior do veículo. Estes ilícitos ocorreram nos distritos de Lisboa, Santarém e Setúbal e ascendem a um valor estimado superior a 22 mil euros. Foi possível apurar-se ainda que o casal alterava recorrentemente a matrícula do veículo em que circulava", refere a Guarda.

O suspeito acabou por ser detido em flagrante durante uma tentativa de furto na área metropolitana de Lisboa.

No seguimento das diligências policiais foi dado cumprimento a mandado de detenção da suspeita e a sete mandados de busca, quatro domiciliárias e três em viaturas, que culminaram com a apreensão de um veículo de alta cilindrada, uma punção metálica, um par de luvas, 525 euros em dinheiro e diversos artigos de vestuário e documentos relacionados com os crimes.

O detido, com antecedentes por roubo, foi ouvido no Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foi decretada a prisão preventiva. A companheira ficou obrigada apresentações periódicas semanais no posto policial da área de residência.