Casal simulou acidente de viação para obrigar vítima a pagar

Um casal foi detido pela PSP, em Lisboa, quando tentava burlar um homem, de 62 anos, simulando um acidente de viação num posto abastecedor de combustíveis. A dupla exigia dinheiro para pagamento de alegados danos.

O caso, divulgado pela PSP esta terça-feira, ocorreu na freguesia do Lumiar, na quinta-feira de manhã, quando os polícias foram alertados para um casal, ele com 30 anos e a mulher com 31, que estariam a burlar e coagir um homem, após simularem um acidente de viação.

"Após contacto com a vítima, foi possível perceber que o casal o havia abordado à saída de um posto de combustível, alegando que na manobra havia tocado com a sua viatura na dos suspeitos, e exigindo imediatamente o pagamento de uma quantia monetária para que a situação ficasse sanada", referiu a PSP.

A vítima disse aos polícias que "se encontrava de tal modo coagida pelos suspeitos que, apesar de estar certo de que não havia sido interveniente em qualquer sinistro, se preparava para ceder às suas exigências".

"Perante o quadro que lhes era apresentado, suportado pela falta de evidências de que tivesse ocorrido qualquer acidente de viação e por prova obtida no local, os polícias procederam à detenção dos suspeitos, os quais recolheram às salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, no sentido de serem presentes no Tribunal Judicial de Lisboa", sublinhou a Polícia.

Após apresentação para primeiro interrogatório judicial, os suspeitos ficaram sujeitos a Termo de Identidade e Residência.