Casal suspeito de triplo homicídio e assaltos está no Tribunal de Madrid

Sidney Martins e Nélida Guerreiro, o casal detido por assaltos violentos em Espanha e que é suspeito de ter assassinado a família de Donai, em Bragança, além de atacar várias bombas de gasolina no Algarve e em Espanha, já está no Tribunal de Audiência Nacional em Madrid para ser ouvido por um juiz.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o casal é alvo de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades portuguesas, pela autoria de assaltos violentos no Algarve. Sidney e Nélida foram detidos no McDonald's de Zamora, em Espanha e ficaram à guarda da Polícia Nacional que esta terça-feira, os conduziu para o tribunal central de Madrid.

A Audiência Nacional da capital é um tribunal central que tem competência para tratar da extradição de detidos, mas também de casos complexos que envolvam várias comarcas espanholas. O juiz deve assim decidir se o casal fica em Espanha ou é extraditado para Portugal.