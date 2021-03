Casal teve acidente de viação e abandonou menor gravemente ferido

JN Hoje às 15:03 Facebook

Um casal de sexagenários foi detido por omissão de auxílio em Celorico da Beira. Fugiram após ter um acidente do qual resultou ferido com gravidade um jovem de 17 anos. O carro não tinha seguro e o condutor, sem carta, estava alcoolizado.

A GNR de Celorico da Beira foi alertada para um acidente de viação entre Vila Boa do Mondego e Espinheiro. No local, aperceberam-se de que um carro havia colidido contra um ciclomotor, provocando ferimentos graves ao condutor, de apenas 17 anos, que foi levado para o Hospital de Viseu.

Os militares apuraram que, após o acidente, o condutor do carro e a acompanhante abandonaram o veículo e fugiram do local, omitindo auxílio ao jovem que ficou prostrado na via. A GNR viria a localizar os suspeitos, ele de 60 anos e ela de 63, escondidos perto do local do acidente.

Apurou-se, depois, que o veículo circulava com matrículas falsas e que o condutor não possuía seguro de responsabilidade civil, nem habilitação legal para conduzir, sendo já reincidente neste tipo de ilícitos. Além disso, estava sob o efeito de álcool.

Os dois foram detidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Fornos de Algodres, do Destacamento de Trânsito da Guarda e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da Guarda.