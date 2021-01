Casal tinha esquema de burla com venda de carros de gama alta

JN Hoje às 10:18 Facebook

A Judiciária deteve, em Faro, um casal que burlou diversas pessoas e empresas de leasing na aquisição de automóveis de gama alta. Estima-se que os prejuízos ascendam a cerca de 150 mil euros.

A operação, denominada "Rota Balcânica" levou à detenção de um homem e uma mulher, com 53 e 50 anos, e com antecedentes policiais por crimes de burla qualificada e falsificação. No caso agora investigado, o casal aliciou a diferentes interessados, para a compra de viaturas automóveis de gama alta, que seriam importadas, a preços muito competitivos, para posterior legalização em Portugal.

Após receberem valores pagos pelos ofendidos, os suspeitos terão procedido à celebração de contratos em regime de leasing e de Aluguer de Longa Duração (ALD) sobre veículos de elevado valor, através de sociedade por eles constituída no estrangeiro, pagando apenas as prestações iniciais. "Depois, entregaram os ditos veículos aos compradores, criando-lhes a convicção de que os negócios eram legítimos e de que a propriedade das viaturas lhes seria transferida", explica um comunicado da PJ.

Na sequência deste engano, receberam quantias monetárias adicionais, as quais exigiram como compartida pela aquisição/legalização dos veículos.

A Polícia Judiciária estima que, até ao momento, terão conseguido obter dos lesados, um montante de cerca de centena e meia de milhares de euros.