Casal usa criança para traficar oito quilos de cocaína do Brasil para Portugal

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Menor foi entregue ao cuidado de uma instituição após detenção da mãe. PJ apreendeu no Aeroporto de Lisboa 12 quilos de cocaína, em apenas quatro dias. Noutro dos casos, traficante infetado com covid-19 violou confinamento para recolher droga.

Um casal usou uma criança para tentar iludir as autoridades do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e introduzir oito quilos de cocaína em Portugal, mas acabou detido pela Polícia Judiciária (PJ). Os "correios" ficaram em prisão preventiva, o que obrigou a que a menor fosse entregue ao cuidado de uma instituição. Este foi um dos três casos de tráfico de droga identificados, em apenas quatro dias, pela Judiciária no aeroporto lisboeta e que permitiram a apreensão de 12 quilos de cocaína. Noutra das situações, um traficante infetado com covid-19 violou o confinamento para ir a um hotel recolher mais de três quilos de cocaína.

Foi entre terça e sexta-feira da semana passada que a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ identificou e deteve cinco traficantes, com idades entre os 23 e os 44 anos, e apreendeu os 12 quilos de cocaína, que chegaram a Portugal através de voos comerciais oriundos do Brasil.