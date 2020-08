Casal usava mota para atear vários focos de incêndio

JN Hoje às 11:36 Facebook

Um homem e uma mulher, de 47 e 26 anos, foram detidos pela prática de pelo menos cinco incêndios florestais entre 11 e 29 de agosto, nos concelhos de Almeida e Pinhel.

O casal deslocava-se de moto entre vários locais e assim conseguia atear sucessivos focos de incêndio num curto espaço de tempo. Um dos fogos poderia ter colocado em perigo uma povoação e outro uma bomba de gasolina.

Os suspeitos são ambos desempregados e ateavam os fogos através de isqueiros ou fósforos. Até ao momento não foram adiantadas "quaisquer razões minimamente explicativas de tão perigosos comportamentos".

A detenção esteve a cargo da Polícia Judiciária (PJ) da Guarda, que atuou com a colaboração da GNR e NPA de Almeida e Vilar Formoso.

Três incêndios de uma só vez

A PJ dá como exemplo o ocorrido no último sábado, pelas 18 horas, quando o casal deu início a três incêndios, separados entre si por uma distância de 1600 metros na estrada que liga Valverde a Senouras, em Almeida.

Só a pronta ação dos bombeiros, apoiados por meios aéreos, conseguiu evitar que os três incêndios se unissem numa só frente e, dessa forma, dessem origem a um único incêndio muito difícil de controlar. Mesmo assim, destruíram aproximadamente 2,6 hectares de coberto vegetal, composto por azinheiras e mato rasteiro, provocando avultados prejuízos.

"Na verdade, não fosse a rápida e eficaz intervenção dos bombeiros e, bem assim, do correspondente dispositivo prontamente encaminhado para os vários locais dos incêndios, estes poder-se-iam ter propagado muito rapidamente a diversas áreas florestais mais densas, assim como a várias zonas agrícolas de valor muito relevante, colocando seguramente em perigo a povoação de Senouras e outras localidades ali existentes, já que, para além da elevada densidade de combustível, existia também continuidade horizontal e vertical que facilitaria a rápida progressão do fogo, auxiliado pelo vento e as altas temperaturas que se faziam ainda sentir", acrescenta a PJ, em comunicado.

Posto de combustível em perigo

Outros casos semelhantes ocorreram a 11 de agosto, pelas 21.45 horas, e a 13 de agosto, pelas 20.34 horas, na localidade de Azinhal, Almeida, e também na estrada que liga as localidades de Valverde, ainda no concelho de Almeida, e de Carvalhal, já no concelho de Pinhel, respetivamente.

No conjunto destas duas ocorrências, arderam mais 5,5 hectares formados por mato rasteiro, azinheiras e pinheiros. Os incêndios poderiam igualmente ter-se propagado a áreas florestais mais densas, a zonas de valor muito relevante, colocando mesmo em perigo um posto de abastecimento de combustível existente nas proximidades.