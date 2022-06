Casal vendia na feira roupa furtada ainda com alarmes das lojas

JN Hoje às 12:50 Facebook

Um homem e uma mulher foram identificados pela GNR de Lourosa por suspeita de venda de artigos furtados e contrafeitos. Foram apreendidos mais de dois mil artigos de vestuário, centenas dos quais ainda com os alarmes das lojas de onde tinham sido furtados.

No passado sábado, os militares receberam uma denúncia a alertar para a venda de artigos de vestuário furtados na feira semanal de Lourosa. Os guardas deslocaram-se de imediato até ao local onde constataram que "várias centenas de artigos expostos para venda mantinham ainda os dispositivos de alarme e etiquetas que correspondem a diversas lojas da área do grande Porto".

Foram ainda verificadas outras bancas de venda ao público, tendo sido apurado que estavam a ser vendidos artigos contrafeitos de várias marcas. No total foram apreendidos 2351 artigos de vestuário.

O casal, ele de 37 anos e ela de 36 anos, foi constituído arguido por suspeita de venda ao público de artigos furtados e contrafeitos e os factos foram remetidos para Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira.

A ação contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Santa Maria da Feira, do Destacamento de Intervenção de Aveiro e de vários Postos Territoriais limítrofes.