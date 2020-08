Casamento de três meses ficou marcado por violência doméstica. Suspeito fica com pulseira eletrónica

António Orlando Hoje às 17:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 24 anos foi detido, terça-feira, por violência doméstica, no concelho de Baião, e vai aguardar julgamento sob vigilância por pulseira eletrónica, por decisão do Juiz do Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses.

O indivíduo foi igualmente proibido de contactar a ex-mulher, de 34 anos, sob qualquer forma, mantendo-se afastado da residência e impedido de adquirir armas de fogo.

O crime de violência doméstica pelo qual o suspeito é acusado tem por base a não-aceitação do fim do casamento ocorrida em maio. O casal agora desavindo namorou dois meses, casou-se em março e, devido a um ciclo de violência que começou após o matrimónio, separou-se em maio de 2020.

Não aceitando a separação matrimonial, o indivíduo, afirma a GNR, dirigia ameaças contra a integridade física da vítima de 34 anos, começando a deslocar-se com frequência à nova residência da ex-mulher, a dar continuidade aos insultos e ameaças. "O indivíduo chegou a agredir fisicamente a mãe e o tio da vítima, com 51 e 84 anos, respetivamente, os quais tiveram que receber tratamento médico numa unidade hospitalar" indica fonte do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Penafiel.

No seguimento das diligências policiais "e pelo facto do agressor ter apresentado uma queixa-crime contra a vítima, por, alegadamente, ela o ter ameaçado com uma arma de fogo, foi dado cumprimento a duas buscas domiciliárias, onde foram encontradas duas armas de caça, que se encontravam dissimuladas num monte contíguo à casa da vítima, as quais foram apreendidas", acrescenta a fonte.