Caso das Convertidas: Filha e genro de Mesquita Machado em silêncio no Tribunal

Os quatro arguidos que começaram a ser julgados no Tribunal de Braga, entre os quais a filha e o genro do ex-autarca Mesquita Machado, recusaram-se esta segunda-feira, a prestar declarações perante os juízes. Estão acusados de participação económica no negócio da compra camarária, em 2012, de três edifícios anexos ao Convento das Convertidas, que iriam servir para acolher uma pousada da juventude.

Embora não queiram, para já falar, os quatro empresários - entre eles Ana Catarina e José Pedro Sampaio Castro - contestaram a acusação, negando ter praticado o crime. Garantiram que, na compra pela Câmara dos três prédios - que não se chegou a concretizar - "não foi lesado o interesse patrimonial da Autarquia que não perdeu nem um euro". Alegam ainda que a acusação não lhes aponta nenhum facto concreto, baseando-se em suposições.

Recorde-se que Mesquita Machado foi condenado, em 2018, a três anos de prisão, com pena suspensa, por participação económica em negócio, no chamado caso das Convertidas.