Caso de juízes é de "gravidade extrema", diz presidente do Conselho da Magistratura

Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Conselho Superior da Magistratura admitiu, esta terça-feira, que a suspeita que envolve três juízes desembargadores "é de uma gravidade extrema" e, sendo "um caso inédito", nunca lhe ocorreu que sucedesse algo semelhante.

Joaquim Piçarra falava na conferência de imprensa onde o Conselho Superior da Magistratura anunciou a instauração de processos disciplinares aos juízes desembargadores Luís Vaz das Neves, Orlando Nascimento [ex-presidentes do Tribunal da Relação de Lisboa] e Rui Gonçalves depois de terem sido detetados fortes indícios de abuso de poder e violação do dever de exclusividade.

"A suspeita é de uma gravidade extrema, porque põe em causa um dos pilares do Estado de Direito, mas também revela que o sistema funciona porque conseguiu detetar essas irregularidades", afirmou o presidente do Conselho Superior da Magistratura, admitindo que é um "caso inédito", acrescentando: "Nunca me passou pela cabeça que sucedesse algo semelhante".

"O Conselho está determinado em exercer as suas competências na área disciplinar e aquilo que decidir será, doa a quem doer, para todos os juízes seja um magistrado de direito ou o presidente do Supremo Tribunal de Justiça", garantiu.

O órgão de gestão e disciplina mandou averiguar se houve intervenção humana que adulterou o processo de distribuição eletrónica dos processos no tribunal da Relação de Lisboa. Os processos disciplinares instaurados servem para averiguar se os desembargadores violaram algum dever funcional enquanto magistrados, sendo a matéria criminal da responsabilidade do Ministério Público.

Questionado sobre a cedência do salão nobre do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) para a realização de uma arbitragem extrajudicial por parte de Orlando Nascimento e cujo árbitro foi Vaz das Neves, Joaquim Piçarra afirmou que "nada impede que o juízes jubilados possam ser árbitros", estando no entanto impedidos de receber remuneração, e discordou da utilização daquele espaço para a realização de diligência daquela forma alternativa e privada de resolução de litígios.

O caso

O juiz Vaz das Neves foi escolhido para arbitrar de forma privada um diferendo que envolvia o hotel Altis Park; de um lado estava o Grupo Altis e do outro o fundo de investimento imobiliário Explorer. O grupo hoteleiro vendera o hotel lisboeta para pagar um empréstimo ao BES, mas depois quis exercer a opção de recompra. Ora, em vez de recorrerem à justiça tradicional para dirimir o valor da nova compra, as duas partes optaram por um tribunal arbitral, em que cada um escolhe justamente um árbitro.

Orlando Nascimento, que é desde 2016 o presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, escolheu o seu antecessor, Luís Vaz das Neves e, em vez de um escritório de advogados, um centro de arbitragem ou até um hotel, como é habitual nestes casos de justiça privada, foi escolhido um local mais nobre, justamente o Salão Nobre do Tribunal da Relação de Lisboa, que foi usado de forma gratuita. Nesta arbitragem, que é privada, Vaz das Neves encaixou 280 mil euros.