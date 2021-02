Sandro atribui a Márcia responsabilidades pela morte de Valentina

Francisco Pedro Hoje às 11:39 Facebook

Sandro e Márcia estão a ser julgados pelo homicídio de Valentina, de 9 anos. Pai atribui responsabilidades da morte à madrasta.

Na primeira sessão do julgamento no Tribunal de Leiria, que teve início esta quarta-feira de manhã, Sandro está a ser confrontado com a acusação e confirma ter dado palmadas a Valentina depois de a questionar sobre suspeitas de abuso sexual. Mas nega ter batido na filha com uma colher de pau. Garantiu ainda que não foi ele que levou a filha para banheira, onde foi torturada com água quente, que foi Márcia.

Sandro atribui responsabilidades da morte da criança a Márcia. Confirma ter ido depositar o corpo da filha no pinhal e que combinaram dar conta do desaparecimento à GNR. Diz que não consegue explicar porque não fez nada quando a filha esteve a agonizar no sofá durante várias horas. Que acabou por dizer onde estava o corpo porque "já tinha a cabeça cheia de pressão e não aguentava mais".

Já Márcia iniciou depoimento à dizer que quer dizer a verdade. Garante que tudo começou com a suspeita de que a menina teria sido abusada sexualmente e que o pai, Sandro, lhe bateu para a obrigar a falar. A madrasta de Valentina afirma que a tentou proteger mas que o pai não deixou. Segundo contou na primeira audiência do julgamento, terá sido o pai a levar Valentina para a banheira e quando a viu lá ela estava a desfalecer. Terá dito para se pedir ajuda, mas Márcio recusou.