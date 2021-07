Casos de phishing aumentaram 160% de 2019 para 2020

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 08:21 Facebook

Incidentes de cibercrime dispararam por causa da pandemia. MB Way usado para fraudes em massa.

O número de crimes relacionados com o uso fraudulento de cartões de crédito explodiu com o estado de exceção para combater a covid-19. Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna 2020 (RASI), a consumação das fraudes tem sido facilitada pela "crescente facilidade e normalidade" do recurso ao comércio eletrónico, "frequentemente sem as necessárias e adequadas regras de segurança".

Dos 1418 casos de cibercrime registados pelo Centro Nacional de Cibersegurança no ano passado, destacam-se as fraudes (649), em especial as da classe do phishing, que dispararam de 236 para 613.