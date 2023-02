Casuals do Sporting e do Benfica começam a ser ouvidos pelo juiz

Os casuals, adeptos violentos, afetos ao Sporting e Benfica, começaram a ser ouvidos esta tarde pelo Juiz de Instrução Criminal de Lisboa para aplicação de medidas de coação. 13 dos 30 elementos detidos esta quarta-feira na operação da PSP contra a violência do desporto são afetos à claque do Benfica.

Os restantes 17 detidos, afetos ao Sporting, são ouvidos por outro juiz.

O Ministério Público separou os dois grupos em processos distintos, sendo possível a aplicação de medidas de coação distintas para cada grupo, tendo em conta a gravidade dos crimes indiciados.

PUB

As detenções dos 30 adeptos casuals, uma subcultura de apoio clubística com inspiração nos hooligans de Inglaterra na qual os seus elementos procuram a violência decorreram na quarta-feira. Em causa estão crimes de participação em rixa, desobediência da restrição de entrada em recintos desportivos, roubo e ofensas à integridade física qualificada.

Na operação foi ainda detido um homem por detenção de arma proibida. Trata-se do pai de um dos arguidos visados por violência no desporto, mas que não estava identificado nos grupos de casuals.

A PSP encontrou uma arma de fogo em sua casa, um revólver, quando realizava buscas no âmbito da detenção do seu filho. O suspeito foi julgado em Sintra em processo sumário, sendo afastado do rol de suspeitos por atos violentos em recinto desportivo que estão a ser ouvidos esta quinta-feira no Campus da Justiça.