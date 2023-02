Casuals do Sporting libertados por juiz

Os 16 elementos do grupo violento Casuals do Sporting detidos na operação da PSP de Lisboa contra a violência no desporto foram libertados pelo Juiz de Instrução Criminal de Lisboa. Estão indiciados por ofensas à integridade física.

Ao que o JN apurou, as agressões que levaram às detenções deste grupo ocorreram depois de um jogo de andebol contra o Benfica a 23 de abril e nas imediações do Pavilhão João Rocha. Nesse momento, os 16 elementos dos casuals agrediram quatro adeptos do Benfica que circulavam nas imediações do pavilhão, que identificaram como sendo do clube da Luz por um deles envergar um cachecol.

Os restantes 13 detidos na operação, que pertencem aos casuals afetos ao Benfica, continuam a ser ouvidos pelo juiz de instrução criminal. Respondem por crimes violentos praticados nas imediações dos estádios de futebol.

As detenções surgiram de duas investigações diferentes pelo Ministério Público de Lisboa, uma referente aos crimes praticados pelos adeptos do Benfica e outra aos praticados pelos adeptos violentos afetos ao Sporting.