Catarina Martins defende demissão de Rui Moreira

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, defendeu esta terça-feira que Rui Moreira "não tem condições para continuar no cargo", defendendo a sua demissão.

"Em 2017, perante o insuportável conflito de interesses, João Semedo propunha uma solução a Rui Moreira: anular o acordo entre Câmara e Selminho. Rui Moreira preferiu o negócio à cidade. Não vale fazer de vítima, agora que vai a julgamento. Não tem condições para continuar no cargo", reagiu Catarina Martins nas redes sociais.

Antes, a Concelhia do Porto do BE criticou, numa reação ao julgamento de Rui Moreira, "a sobreposição entre negócios privados e responsabilidades públicas" e disse esperar que "não se verifiquem os prejuízos financeiros e reputacionais" para o Porto decorrentes do acordo assinado em 2014 com a Selminho.