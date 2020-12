Catorze queixas na PSP não evitaram assassinato de mulher

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Professora de 61 anos foi morta à facada pelo companheiro, na Madeira, em 2016. Relatório revela que denúncias às autoridades de nada valeram.

Catorze queixas na PSP, feitas ao longo de dez anos, não foram suficientes para evitar o homicídio de uma professora pelo companheiro. A mulher de 61 anos foi esfaqueada várias vezes, à porta de casa, depois de ter sido espancada pelo desempregado de 40 anos. O neto da vítima assistiu a tudo e ainda fugiu para pedir um auxílio, que chegou demasiado tarde.

O caso ocorreu em janeiro de 2016, na Madeira, e o assassino seria condenado, ainda nesse ano, a 20 anos de prisão. E agora foi avaliado pela Equipa de Análise Retrospetiva a Homicídios em Violência Doméstica (EARHVD) que emitiu um relatório crítico à atuação das autoridades. "De acordo com a informação recolhida junto do Comando da PSP territorialmente competente, complementada com a consulta da respetiva documentação, apurou-se a existência de 14 procedimentos relativos a factos praticados por B [o homicida], anteriores ao instaurado por motivo da ocorrência do dia 08.01.2016", lê-se no relatório divulgado esta quarta-feira.

No mesmo documento, os especialistas que integram a EARHVD referem que "da condescendência para com o comportamento de B [o homicida], da falta de proatividade na investigação criminal e da inconsequência da ação judiciária, resultou que a proteção de A [a vítima] não foi conseguida e B [o homicida] foi fortalecendo um sentimento de impunidade".