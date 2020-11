Centenas de assaltos a máquinas de tabaco deixam setor em pânico

Alexandre Panda Hoje às 09:36 Facebook

Os empresários de distribuição de tabaco queixam-se de uma onda de assaltos a máquinas que assola o setor do Norte ao Sul do país. Desde o início do ano, registaram centenas de furtos em cafés, pastelarias e outros estabelecimentos, onde estão colocados os aparelhos de venda automática. Os prejuízos são muito expressivos, incluindo os maços, o dinheiro, mas também as próprias máquinas que ficam, muitas vezes, totalmente destruídas.

"Ultimamente têm havido muitos assaltos a máquinas de tabaco no interior de estabelecimentos. Está a aumentar bastante. Em toda a zona Norte, no Grande Porto e na Grande Lisboa temos registos de furtos. Nota-se bem que este tipo de criminalidade está a subir como nunca", explicou, ao JN, Helena Batista, presidente da Federação Portuguesa dos Grossistas de Tabaco.

Normalmente, os assaltantes escolhem estabelecimentos situados fora dos grandes centros urbanos, onde os cafés ou as pastelarias estão a quilómetros de distância da esquadra da PSP ou posto da GNR mais próximo. Assim, as autoridades demoram mais a chegar, deixando tempo suficiente para os assaltantes atuarem.