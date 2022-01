Centenas de peças de carros usados à venda na internet apreendidas pela ASAE

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:02 Facebook

Motores, caixas de velocidades e radiadores estavam a ser comercializados em sites. Donos de sucatas e de oficinas não tinham licença e arriscam pesadas multas

Cinco sucatas e oficinas de mecânica foram apanhadas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a vender ilegalmente peças automóveis através de plataformas online. Os motores, caixas de velocidade ou radiadores eram anunciados nos sites como sendo usados, mas sem a obrigatória informação sobre a origem das peças.

Esta infração poderá resultar em coimas de milhares de euros para quem estava a comercializar as peças sem dispor da licença do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A ASAE está também a investigar a possibilidade de os carros desmantelados terem sido furtados.