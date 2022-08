Centro de distribuição dos CTT na Maia evacuado devido a ameaça de bomba

Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:02 Facebook

Ameaça foi realizada por email e obrigou à retirada de 200 funcionários. Equipa de Inativação de Engenhos e Explosivos da GNR está a verificar encomendas

As instalações de um centro de distribuição dos correios, situado em Moreira da Maia, no concelho da Maia, foi evacuado, na tarde desta segunda-feira, na sequência de uma ameaça de bomba feita através de um email. A Equipa de Inativação de Engenhos e Explosivos da GNR está no local a verificar todas as encomendas.

Segundo o JN apurou, a ameaça foi efetuada ao início da tarde, através de uma mensagem de correio eletrónico, enviada para o email oficial do centro de distribuição. Nessa mensagem, o autor, cuja identidade ainda não é conhecida, alertava para a existência de um engenho explosivo no interior de uma das milhares de encomendas que se encontravam armazenadas no local.

A ameaça foi comunicada às autoridades, a GNR retirou os cerca de 200 funcionários do interior das instalações e encerrou as instalações. Posteriormente, a Guarda deslocou para o local a Equipa de Inativação de Engenhos e Explosivos que, neste momento, está a fiscalizar as encomendas.