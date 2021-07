Centro de Saúde sem dados para relacionar doenças com resíduos das minas de São Pedro da Cova

Roberto Bessa Moreira Hoje às 13:03 Facebook

Ministério Público e Junta de Freguesia entendem que há prova para condenar os seis responsáveis das empresas que depositaram mais de 100 mil toneladas de lixo tóxico nas escombreiras das minas. Segunda decisão judicial será anunciada no dia 15.

O Centro de Saúde de São Pedro da Cova, em Gondomar, não dispõe de dados que sustentem a tese de que o depósito de mais de 100 mil toneladas de resíduos perigosos da Siderurgia Nacional, nas escombreiras das minas daquela localidade, tenha contribuído para um foco de doenças cancerígenas. Um parecer que levou, nesta terça-feira, o Ministério Público a pedir que os seis arguidos acusados de enviar o lixo perigoso para aquele local sejam condenados não pelo crime de poluição, mas pela tentativa da prática deste ilícito.

Durante as alegações finais da repetição do julgamento que está a decorrer no Tribunal de São João Novo, no Porto, só a advogada da União de Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova, Olinda Magalhães, pediu a condenação das seis pessoas nos exatos termos em que foram acusados. Todos os restantes defensores pediram, tal como já tinham feiro em abril do ano passado, a absolvição dos responsáveis das empresas responsáveis pela deposição dos resíduos nas minas.

Advogados com visões diferentes

Em resposta a um pedido do tribunal, o Centro de Saúde de São Pedro da Cova foi conclusivo: "não dispomos de dados que nos permitam verificar anomalias de incidência patológica, que possam ter sido causadas por elementos tóxicos e/ou provavelmente cancerígenos". Perante este parecer, conhecido na sessão de julgamento que teve lugar nesta terça-feira, o procurador pediu que os seis arguidos fossem condenados apenas pela tentativa do crime de poluição. "Nada fizeram para impedir" que os solos fossem contaminados e "não acautelaram a inertização dos resíduos" antes de o depositarem nas escombreiras das minas", justificou o magistrado. "Resulta [do julgamento] prova suficiente para a condenação dos arguidos", concordou a advogada da autarquia de São Pedro da Cova, que é assistente no processo. Já os defensores dos seis pessoas que estão acusadas repetiram as alegações feitas aquando do primeiro julgamento e frisaram que nada há que prove a culpa destes.

Tribunal recusou encomendar estudo

A leitura do acórdão ficou marcada para o início da tarde do próximo dia 15. Será a segunda vez que o mesmo coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo se pronunciará sobre este processo. Em abril de 2019, os seis arguidos foram absolvidos do crime de poluição, por não ter ficado provada a perigosidade dos resíduos e a contaminação dos solos, nem que os arguidos tivessem consciência de que aqueles poderiam ser nocivos. "Não se provou que os arguidos atuassem com a intenção de pôr em perigo a vida das pessoas", nem mesmo que tenham violado as leis ambientais vigentes à época, concluíram os juízes.

A decisão foi "um balde de água fria" para o presidente da União de Freguesias de Fânzeres/São Pedro da Cova, Pedro Miguel Vieira, que recorreu do acórdão. E, em janeiro do ano passado, o Tribunal da Relação do Porto anulou a decisão do Tribunal de São João Novo e determinou a elaboração de novo acórdão. Os juízes desembargadores entenderam que devia ser esclarecida uma perícia efetuada no processo, para avaliar a probabilidade de perigo dos resíduos existentes nas minas "ainda que para uma e só uma pessoa".

Recorde-se que o Tribunal de São João Novo recusou solicitar a realização de um estudo que analisa-se a relação entre os resíduos depositados nas minas e a existência de doenças cancerígenas em são Pedro da Cova. Preferiu pedir o parecer ao Centro de Saúde agora conhecido.