Cerca de 14 mil pessoas burladas em nome do Zoo de Lisboa

JN Hoje às 17:26, atualizado às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Pelo menos cem pessoas foram burladas com um falso passatempo do Jardim Zoológico de Lisboa. O número de vítimas poderá, no entanto, chegar às 14 mil, o total de interessados em ganhar quatro bilhetes, através de uma página de Facebook criada, unicamente, para cometer o crime.

É o próprio Jardim Zoológico de Lisboa que alerta para o esquema fraudulento. Segundo a assessoria de imprensa da instituição, foi criada, nas redes sociais, uma página falsa a anunciar um passatempo para celebrar o aniversário do espaço, na qual são oferecidos quatro bilhetes a cada um dos "10 sortudos" vencedores. Para ser um dos possíveis "ganhadores" do concurso, bastava aos interessados escrever nos comentários da página "Feliz aniversário".

Perante este anúncio, cerca de 14 mil pessoas cumpriram as indicações dadas, pensando estarem a habilitar-se ao prémio prometido. E todos terão recebido, tal como era descrito no anúncio, uma mensagem a confirmar que tinham vencido o passatempo.

PUB

O Jardim de Zoológico de Lisboa revela que, entre domingo e esta segunda-feira, "todos os participantes receberam uma mensagem através do chat do Facebook a informar que ganharam o passatempo". A mensagem informava, ainda, que os vencedores tinham de "indicar os dados do cartão [bancário], a fim de ser cobrado 2€ de envio da oferta (4 bilhetes para o Zoo)".

"Trata-se de um esquema de burla", garante o Jardim Zoológico de Lisboa. "Mais de 100 vítimas já contactaram a instituição a questionar a veracidade do passatempo", acrescenta a assessoria.

O Jardim Zoológico reitera ainda que "não está a realizar nenhum passatempo no Facebook". "A conta é falsa, assim como a oferta. Não partilhe os seus dados nem envie dinheiro. O Jardim Zoológico apenas realiza passatempos através do seu site ou através do Instagram @jardimzoologico_oficial", avisa.