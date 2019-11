Cerca de 50 animais salvos do fogo numa quinta em Braga. PJ investiga

Joaquim Gomes Hoje às 09:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar as causas do fogo que deflagrou nos currais de uma quinta, na freguesia de Real, em Braga, na noite de quarta-feira e cujas chamas só foram extintas ao início da madrugada desta quinta-feira.

Todos os animais, cerca de meia centena, foram salvos, incluindo dois cães, que fugiram, soltando-se ambos das coleiras.

Segundo apurou o JN no próprio local, a PSP mobilizou, além de duas patrulhas e de uma Secção da Esquadra de Intervenção Rápida, o Piquete da Esquadra de Investigação Criminal, que entendeu por bem passar o caso para a alçada da Polícia Judiciária de Braga, para detetar as origens do incêndio.

As chamas irromperam cerca das 22.30 horas de quarta-feira, consumindo rapidamente todas as dependências dos currais, cuja palha ajudou a propagar o incêndio, tendo sido utilizada uma retroescavadora para remover o feno envolto em fumo e brasas, porque nem a chuva diminuiu a progressão do sinistro, que decorreu principalmente em áreas cobertas.

Vizinhos deram o alerta

Os momentos do salvamento da cerca de meia centena de animais, principalmente porcos, galinhas, ovelhas e pombos, tendo os donos desta propriedade arriscado a vida para resgatar os animais.

Um grande alívio para Maria da Conceição Peixoto. Orgulhosa da coragem dos seus familiares, enalteceu os vizinhos de umas moradias em frente, na Rua Arménio dos Reis, da Urbanização do Feital, em Real, concelho de Braga, por darem o alerta para a Proteção Civil e a chamar os proprietários da quinta.

O salvamento dos animais, incluindo dois cães, só foi possível com a ajuda dos Sapadores Bombeiros, dos Bombeiros Voluntários e ainda da PSP, que manteve um forte dispositivo sob comando do oficial de serviço ao Comando Distrital de Braga, o comissário Fernando Rabaldinho.

As operações de combate ao sinistro estiveram a cargo de cerca de duas dezenas de bombeiros liderados pelo 1.º subchefe Domingos Teixeira, da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga.