Cerca de 900 quilos de berbigão apreendidos em Olhão

Marisa Rodrigues Hoje às 20:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 900 quilos de berbigão, capturados ilegalmente, foram apreendidos, esta segunda-feira, em Olhão, no Algarve. Os bivalves foram devolvidos ao habitat natural.

É a segunda operação do género, em apenas dois dias. No sábado, em Faro, foram apreendidas 1,6 toneladas também de berbigão. Segundo a Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, a captura foi realizada no âmbito de uma fiscalização da pesca e da proteção de recursos marinhos.

Militares do Subdestacamento de Olhão detetaram um homem na posse do berbigão que não possuir o tamanho mínimo exigido para a captura nem o documento de registo de moluscos bivalves. Também não tinha sido sujeito ao regime de primeira venda em lota, o que constitui uma "fuga à lota".

Nesse sentido, foram elaborados dois autos de contraordenação, podendo a coima chegar aos 153 740 euros. O berbigão apreendido tem um valor estimado de 4500 euros. Por se encontrar numa fase juvenil, foi devolvido ao habitat natural. O mesmo aconteceu aos bivalves apreendidos no sábado. As 1,6 tonelads de berbigão tinham sido apanhadas fora do período diário legal e não respeitavam o tamanho mínimo obrigatório.

A operação desencadeou-se "após os militares terem detetado vários indivíduos a apanharem aquele bivalve fora dos períodos diários legalmente fixados, compreendidos entre o nascer e o pôr-do-sol", explicou a UCC, em comunicado. Dois homens colocaram-se em fuga nas próprias embarcações, deixando para trás 40 sacos com berbigão, num valor estimado de oito mil euros.