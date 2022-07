Chama-se A-PHP, destrói o sistema nervoso e é uma das drogas mais populares nas ilhas

Roberto Bessa Moreira Hoje às 21:13 Facebook

PJ apreendeu, ao longo de mais de um ano, quase 11 quilos de uma droga sintética usada como substituto mais barato da cocaína. Produto estupefaciente chega aos Açores e à Madeira em encomendas postais.

Desde maio do ano passado, a Polícia Judiciária (PJ) apreendeu quase 11 quilos de uma droga sintética, que provoca alucinações, medo e paranoia nos consumidores. Com uma grande incidência nas ilhas dos Açores e da Madeira esta droga é usada como um substituto mais barato da cocaína, mas causa danos irreversíveis no sistema central nervoso dos toxicodependentes. A investigação da PJ foi agora concluída com a detenção de cinco dos principais traficantes da Madeira.

Alucinações, paranoia e medo