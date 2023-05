Chamar "traficantes" e "ladrões" a guardas não é ofensa à GNR

Autor de publicações no Facebook foi acusado pelo Ministério Público e ilibado pela Relação de Évora. Dizia ainda que frequentavam casa de prostituição.

O Tribunal da Relação de Évora ilibou um homem que tinha sido acusado pelo Ministério Público (MP) de um crime de ofensas à GNR, que apresentara uma queixa-crime. Em causa estavam publicações escritas em 2021, na rede social Facebook, nas quais o arguido, que estava a ser investigado, apelidava os militares de "palhaços, incompetentes, ladrões, traficantes [e] abusadores sexuais". Dizia ainda que dormiam no carro em serviço.

Noutro texto, o homem chegou a sugerir que "uma das maiores casas de prostituição do país" era frequentada por "todo o tipo de pessoas", incluindo por "GNR, PSP [e] oficiais de justiça", e que os elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) daquela força traficava armas dentro da instituição: "Podemos falar do ex-GNR {...], como outros dos NIC, que era um dos cabecilhas de uma rede de tráfico de armas dentro da GNR que durou mais de 20 anos".