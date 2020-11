Chantageia amigo do Tinder com vídeos íntimos

JN Hoje às 14:04 Facebook

Mulher, detida pela Polícia Judiciária, em Lisboa, sacou sete mil euros à vítima 30 anos mais velha.

Uma mulher, de 27 anos, foi detida pela Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, por extorquir um amigo, de 60 anos, que conheceu através da aplicação de encontros Tinder. Ameaçou divulgar vídeos íntimos captados durante um encontro se a vítima não lhe desse mais dinheiro. Ao longo de meses, já tinha recebido cerca de sete mil euros, com o pretexto de precisar de ajuda para enfrentar dificuldades financeiras momentâneas.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, os dois amantes conheceram-se virtualmente no início deste ano. Depois de ganharem alguma confiança, durante várias conversas no Tinder, marcaram um encontro e, a partir daí, passaram a ter um relacionamento físico. A mulher estava a passar por dificuldades económicas e pediu ajuda ao amigo, que lhe foi entregando várias quantias até chegar a um total de sete mil euros. Os pedidos continuaram, mas chegou a um ponto em que ele recusou. Foi então que a mulher iniciou a chantagem.