Chefe da PSP detido por colegas que insultou

Polícia de folga recusou sair de bar a funcionar além da hora permitida. Também agrediu um agente antes de tentar fugir para evitar ser algemado.

Um elemento da PSP, com a categoria de chefe, foi detido pelos próprios colegas, durante uma operação de fiscalização no bairro Cova da Moura, na Amadora, realizada na madrugada de domingo. Identificando-se como polícia, o indivíduo recusou sair de um estabelecimento a funcionar fora de horas, insultou e agrediu os agentes e, por fim, tentou fugir.

Foi às primeiras horas da madrugada de domingo que Equipas de Intervenção Rápida da PSP percorreram as principais artérias do bairro Cova da Moura, para obrigar as pessoas que se encontravam na rua, cafés e bares a concentrarem-se num local previamente definido. O objetivo era, uma vez ali colocadas, sujeitar as pessoas a uma revista que pudesse encontrar armas ou drogas.