Chefe do SEF condenado por receber prendas para agilizar processos

O Tribunal Criminal de Lisboa condenou, esta quarta-feira, a uma pena suspensa de quatro anos de prisão e ao pagamento de 2640 euros de multa, um ex-responsável do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) acusado de, em 2014, ter agilizado a obtenção de vistos de residência por cidadãos chineses, a troco de refeições, presentes e favores sexuais.

José Ramos, de 58 anos e à data chefe do Departamento de Emissão Documental da Direção Regional de Lisboa do SEF, foi considerado culpado de um crime continuado de corrupção passiva e um de abuso de poder.

À saída da sala de audiências, o advogado do arguido, Ricardo Serrano Vieira, anunciou que, dada a extensão da prova produzida no julgamento, vai pedir mais tempo para recorrer da decisão. "Esperava a absolvição", sublinhou.

O tribunal condenou ainda a quatro anos e meio de prisão, igualmente suspensos na sua execução, o alegado corruptor, um comerciante chinês que atuaria em benefício de compatriotas com quem celebrava contratos de prestação de serviços. Xiuchun Liu, de 51 anos, nunca compareceu no julgamento e foi considerado culpado de um crime continuado de corrupção ativa e um de corrupção ativa.

Um outro funcionário do SEF, então em funções no departamento chefiado por José Ramos, foi também punido com uma pena suspensa de três anos e oito meses de cadeia, por um crime de corrupção de passiva. António Branco, de 49 anos, terá a pedido de José Ramos, agilizado o atendimento de um imigrante, recebendo como contrapartida compras até 20 euros numa loja chinesa.

Estes dois arguidos poderão igualmente recorrer da sentença.

Na leitura da decisão, a juíza deu como provados constantes da acusação do Ministério Público. O caso foi, por decisão deste organismo, julgado num tribunal singular, o que impedia à partida, como lembrou a magistrada, a aplicação de penas de prisão superiores a cinco anos.

O crime continuado de corrupção passiva imputado ao principal arguido é punível, segundo a lei, com até oito anos de cadeia.