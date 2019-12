"China", o assaltante reincidente que aterrorizou dezenas de vítimas

Ana Correia Costa Hoje às 10:56 Facebook

A GNR deitou-lhe a mão ao fim de múltiplos assaltos violentos, quando estava em liberdade condicional.

Há anos que "China" não era protagonista de notícias, mas voltou a fazer títulos há cerca de um mês, ao ser detido e colocado em prisão preventiva por fortes suspeitas de dezenas de assaltos violentos nos distritos do Porto, Braga e Aveiro, aterrorizando as vítimas com a agressividade que o caracteriza.

Sérgio Ribeiro - "China" é a alcunha que se lhe colou em miúdo, pelos olhos rasgados - estava há perto de dois anos em liberdade condicional, mas isso não o demoveu de reincidir, mais uma vez, nos crimes de furto e roubo em que se tornou perito. Cumpriu pena de prisão de quase uma década, e só assim deu tréguas à população do Norte, em especial do Vale do Ave, região de onde é oriundo e que aterrorizou durante anos, e às polícias e tribunais, que até chegou a ludibriar, fazendo-se passar por um dos seus irmãos quando, com 17 anos, era um evadido da cadeia onde estava em prisão preventiva.

