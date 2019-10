"China" volta para a prisão por roubos e furtos

Alexandra Lopes com Ana Correia Costa Hoje às 08:48 Facebook

Há anos, numa entrevista ao JN, chegou a dizer querer mudar de vida e até falou em casar com a mãe da filha. Mas reincidiu no mundo do crime.

"China", alcunha pelo qual Sérgio Ribeiro, de 30 anos, é conhecido, foi detido quarta-feira à noite com dois comparsas: um homem de 29 anos e uma mulher de 28. São suspeitos de dezenas de furtos e roubos nas zonas de Braga, Aveiro e Porto. Ficaram todos em prisão preventiva.

Natural de Joane e detentor de longo cadastro, "China" e os cúmplices foram apanhados pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Barcelos numa residencial onde pernoitavam, em Paranhos, Porto.