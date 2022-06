Ciberataques: C-Days arranca com aposta na prevenção

JN/Agências Hoje às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

A oitava edição da C-Days, do Centro Nacional de Cibersegurança, arranca esta terça-feira e termina em 9 de junho, dedicada ao tema "Apostar na prevenção", durante a qual será assinado um memorando de entendimento para formação avançada.

"A prevenção é a melhor forma de mitigar os riscos e impactos decorrentes de incidentes no ciberespaço, numa altura em que os ciberataques têm vindo a crescer em número e sofisticação, afetando de forma transversal os vários setores de atividade económica e administração pública", refere o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), numa nota sobre o evento.

Desde o início do ano que várias empresas portuguesas têm sido alvo de ciberataques, entre as quais a Impresa, Vodafone Portugal, os laboratórios Germano de Sousa e, mais recentemente, a agência de notícias Lusa, entre outras entidades.

A C-Days, que contará "com um reconhecido painel de oradores nacionais e estrangeiros", é o "ponto de encontro da comunidade de cibersegurança".

A C-Days é uma conferência anual sobre cibersegurança que o Centro Nacional de Cibersegurança tem vindo a organizar desde há alguns anos.

"É um evento onde propomos que nos encontremos com as comunidades mais importantes da cibersegurança, sejam elas as empresas, sejam academias, seja setor público e outras, precisamente para nos focarmos na reflexão no que diz respeito ao ciberespaço, não só numa perspetiva estratégica, mas também na perspetiva operacional e técnica e de reforço externo, em particular com a temática de apostar na prevenção', de reforço da literacia das pessoas sob o ponto de vista digital" na cibersegurança, salientou o secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa na segunda-feira, em declarações à Lusa.

No primeiro dia, entre os vários painéis consta o dedicado à "Desinformação e a necessidade de um combate à disseminação de notícias falsas", com Nelson Escravana, diretor da área de cibersegurança e membro executivo do Conselho de Administração do Inov - Inesc Inovação, e a diretora de informação da Lusa, Luísa Meireles, no qual estará também Gustavo Cardoso, do ISCTE - Media Lab.

PUB

Temas como a "cibersegurança em sistemas de controlo industrial", "C-Academy - programa nacional de formação avançada" ou a "preservação de prova digital", entre outros, estarão em discussão no primeiro dia da C-Days.

"Além de todas as atividades que já temos desenvolvido, a C-Days vai fazer um foco particular nesta área, numa prevenção que pode ser também a vários níveis e, em particular, com o memorando de entendimento que vamos assinar com a academia [instituições do ensino superior], foca também na possibilidade de criarmos esta iniciativa ou de reforçamos de alguma maneira esta ideia de uma C-Academy [Academia de Cibersegurança] que vai dar formação avançada a mais de 9800 especialistas oriundos quer da Administração Pública, quer do setor privado, para reforçarmos as competências avançadas nesta área", afirmou, na segunda-feira, Mário Campolargo.

O C-Academy é um projeto com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Vai ser assinado no próprio evento C-Days no dia 09 e estabelece as premissas para reforçarmos esta ideia de que com a academia nós vamos formar capacidade avançada no setor público e nas empresas para que o esforço sob o ponto de vista do entendimento do que é o ciberespaço e do que são os ciberataques sejam reforçados", salientou ainda o secretário de Estado.