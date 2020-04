Ciclista alcoolizado preso nove meses por ameaçar GNR

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 09:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Seguia de bicicleta e visivelmente embriagado, numa rua de Oliveira do Bairro, quando foi mandado parar pela GNR.

Já conhecia a rotina que se iria seguir, pois era a décima vez que estava numa posição complicada com as autoridades, quase sempre por conduzir bêbado. Recusou fazer o teste de despistagem de álcool e reagiu mal à intervenção do militar, insultando-o e ameaçando-o de morte. E como persistiu naquele comportamento, foi detido. Já no posto da GNR, voltou a ameaçar de morte o polícia. O Tribunal da Relação condenou-o agora a ficar oito meses preso em casa, por crimes de desobediência e ameaça agravada.

"Eu arranco-te o pescoço", "mato-te" e "vais-me f**** a vida", "vais-me levar à juíza e eu vou-me f****, até te faço a barba", foram algumas das expressões usadas pelo ciclista, lenhador de profissão, no final da tarde de 2 de setembro de 2019. E concretizou: "Vou falar com os ciganos, para acabarem com a tua vida. Conheci alguns na prisão que vão ter gosto em matar-te", prometeu o lenhador.