Cidadão alemão detido por suspeita de fogo que arrasou Clube Naval

Um cidadão alemão, de 35 anos, foi detido no sábado, por inspetores da Polícia Judiciária (PJ) do Departamento Investigação Criminal de Portimão, como o principal suspeito do incêndio que deflagrou na madrugada daquele dia e que destruiu por completo as instalações e diversas embarcações e equipamentos do Clube Fluvial Odemirense (CFO).

Segundo apurou o JN, o indivíduo foi visto pela primeira vez na vila, desconhecendo-se que motivações o levaram a provocar o incêndio nas instalações do CFO, em Odemira. Populares que se dirigiram ao local, situado na margem esquerda do rio Mira, aperceberam-se de movimentações suspeitas de uma viatura de matrícula estrangeira, que fotografaram.

Na posse da GNR, as imagens foram depois entregues aos inspetores da Polícia Judiciária, que tomaram conta da investigação e identificaram e detiveram o suspeito, conforme a instituição deu conta em comunicado, emitido ao final da tarde de sábado.

O suspeito deverá ser apresentado, nesta segunda-feira, a um juiz de instrução criminal de Odemira, para lhe serem aplicadas as medidas de coação.

100 mil euros de prejuízo

Poucas horas após o incêndio, ainda na manhã de sábado, o presidente do CFO, Ilídio Soares, dizia que o mesmo tinha origem criminosa: "Foi fogo posto. Uma das embarcações foi colocada fora do seu espaço de arrumação, de forma a impedir a abertura do portão", justificou.

O líder do Clube Fluvial Odemirense, que foi fundado em 1984 e tem perto de meia centena de atletas, sustentou que o prejuízo rondará os 100 mil euros". Num curto espaço de tempo, perdemos 30 anos de árduo trabalho", queixou-se.

O alerta foi dado 5.27 horas e, quando os Bombeiros Voluntários de Odemira (BVO) chegaram ao local, já o edifício estava completamente tomado pelas chamas, tendo o comandante da corporação revelado que o edifício "ficou totalmente destruído, além de muitas embarcações, acessórios de navegação e equipamentos de ginásio", justificou.

Na sua página de Facebook, o clube já pós em marcha uma campanha de angariação de fundos, tendo disponibilizado o número de uma conta bancária, para rapidamente adquirir embarcações e material de apoio, de forma que possa retomar atividade.