Cinco anos de prisão para homem que agrediu filha à cabeçada e a soco

O Tribunal da Feira condenou a cinco anos e dois meses de prisão efetiva o homem de 41 anos, natural de Espinho, acusado de agredir a própria mãe e a filha menor com cabeçadas e um soco no estômago.

Na leitura do acórdão, o Tribunal deu como provado grande parte da acusação condenando o arguido pelos dois crimes de violência doméstica, um sobre a mãe e outro sobre a filha, de que estava acusado.

Vai, ainda, ter que pagar a cada uma das ofendidas a quantia de 1250 euros e frequentar, ao longo de dois anos, um programa específico de prevenção de violência doméstica.

O coletivo de juízes considerou que o homem agiu de forma a conseguir humilhar, ameaçar e infligir sofrimento nas ofendidas.

O arguido, dependente de drogas duras, contava já com quatro condenações anteriores, todas elas relacionadas com crimes de ofensa à integridade física qualificada e crime de coação agravada, cometidos sobre a própria mãe, uma mulher de 65 anos com quem vivia.

Está neste momento a cumprir pena de prisão relativa a outra condenação anterior.

De acordo com a acusação, em 2019 exigiu dinheiro à mãe para comprar droga. Como esta recusou, atirou-lhe uma chave de fendas a uma perna, tendo-lhe provocado ferimentos.

Noutra ocasião, desferiu um pontapé na coxa da filha, pela demora desta em levantar-se da cama.

Passados alguns dias, voltou a agredir a filha, agora com bofetadas na face e num dos braços. A menor recuou para uma despensa onde o arguido lhe deu uma bofetada na face que lhe projetou a cabeça contra a parede.

Puxou-lhe depois o cabelo várias vezes para voltar a arremessar a cabeça contra a parede por três vezes, desferindo-lhe depois um soco no estômago.

Ainda pegou numa coluna de som e ameaçou "rachar" a cabeça da filha que, depois deste acontecimento, ficou aos cuidados temporários de um tio.

Durante a audiência de julgamento, chorou por várias vezes e disse estar arrependido do que fez. Confrontado com a acusação disse serem "verdade" os factos narrados e justificou os mesmos com o consumo de cocaína e heroína. "O desespero levou-me a fazer essas coisas", referiu.