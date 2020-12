Cinco anos de pena suspensa para mulher que tentou matar marido à facada

Luís Moreira Hoje às 15:33 Facebook

Cinco anos de prisão, suspensos por igual período, por homicídio na forma tentada. Foi esta a decisão penal proferida esta quarta-feira pelo Tribunal de Braga após o julgamento de uma mulher, de origem colombiana, mas já naturalizada portuguesa, que, em abril de 2018, nas Marinhas, Esposende, deu uma facada nas costas do ex-marido, quando ele dormia, com a intenção de o matar.

A arguida Eliana Yurlev Henão, de 37 anos, fica, também, obrigada a pagar seis mil euros de indemnização à vítima e a sujeitar-se ao chamado "regime de prova", sob orientação da Direção-Geral de Reinserção Social, e que inclui tratamento do foro psiquiátrico.

No final da leitura do acórdão, a advogada de defesa Raquel Rodrigues Ribeiro considerou a decisão "justa" e disse que ainda não ponderou se vai ou não recorrer. Rui Barreira, que representa o ofendido, disse, também, que ainda não leu o acórdão com cuidado, pelo que não sabe se vai recorrer.

Em audiência, Eliana contou que, na noite do crime, em abril de 2018, discutiu com o marido, o português António Maria Ganas, após ter ido à cozinha beber água e comer uma maçã. Diz ter pegado numa faca para cortar a fruta e ter ido dormir para o quarto em que estava com dois adolescentes, o seu filho e uma jovem de 16 anos, filha do companheiro. Afirmou que não sabe o que sucedeu depois, nem onde estava a faca, só se lembra de ter acordado os filhos e chamar o 112. Atribuiu as discussões do casal a ciúmes do marido.

Esta versão foi desmentida pela vítima que disse ao coletivo de juízes que ela o esfaqueou nas costas, enquanto dormia, deixando-lhe uma parte da lâmina, com nove centímetros, no corpo, o que lhe perfurou um pulmão e chegou ao coração. E ainda tentou impedi-lo de respirar. "Mente. Quando foi detida disse à PJ/Braga e ao juiz que me tinha dado uma facada para me matar. Está no processo", acrescentou António Maria Ganas.