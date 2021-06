Cinco anos e nove meses de prisão por tentar matar colega à martelada

Salomão Rodrigues Hoje às 17:40 Facebook

Um homem de 41 anos foi condenado pelo Tribunal da Feira a cinco anos e nove meses de prisão pelo crime de homicídio, na forma tentada. Desferiu 19 marteladas a um colega de trabalho, quatro na cabeça.

O juiz deu como provado que, em agosto de 2020, o arguido perseguiu um ex-colega de trabalho até São Martinho de Sardoura, onde estacionou a carrinha e acabou por agredi-lo com várias marteladas no corpo, quatro das quais na cabeça, "com a intenção de matar".

"Agiu com propósito de causar a morte da vítima, só não o conseguiu por motivos alheios à sua vontade [intervenção de outras pessoas que estavam nas proximidades]", concluiu, referindo ainda que "só por sorte as pancadas não provocaram a morte" ou danos cerebrais graves à vítima.

O arguido, trabalhador da construção civil, residente em Castelo de Paiva, estava ainda de um crime de ofensa à integridade física qualificada, por suspeitas de ter agredido o mesmo colega um mês antes, com uma garrafa que lhe feriu o rosto. Mas, na leitura do acórdão, acabou condenado apenas por homicídio na forma tentada, uma vez que o juiz entendeu que os factos que sustentavam a segunda acusação não ficaram provados, lembrando que a vítima acabou por desistir da queixa, extinguindo o procedimento criminal.

Com várias condenações anteriores, inclusive de ofensa à integridade física, o juiz entendeu adequada a pena de cinco anos e nove meses de prisão.