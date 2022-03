Cinco anos e quatro meses de prisão para assaltante com revólver de plástico

Foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão o homem acusado de ter efetuado vários assaltos no distrito de Aveiro, alguns dos quais com recurso a um revólver de plástico.

Os crimes ocorreram entre outubro e novembro de 2020.

O arguido, que se encontra detido à guarda de outro processo, estava acusado de um crime de furto, quatro de roubo, três de coação, um de detenção de arma proibida e quatro de condução sem habilitação legal. Contudo, perante os factos dados como provados, acabou condenado por quatro crimes de roubo simples, um crime de arma proibida e quatro crimes por condução sem habilitação legal. "Com este rol de crimes que já tem, o senhor vai passar a sua vida na cadeia", afirmou o juiz que presidiu ao coletivo.

De acordo com a acusação, em novembro 2020, recorrendo a uma viatura furtada, o indivíduo deslocou-se à Papelaria Eixo, Aveiro, com um revólver de plástico e exigiu o dinheiro da caixa à funcionária que estava sozinha e o cofre do dinheiro dos jogos da Santa Casa.

Dias depois, o arguido e um outro indivíduo assaltaram um estabelecimento em Milheirós de Poiares, Feira, levando o revolver de plástico. O segundo entrou no estabelecimento onde se encontrava uma funcionária e três clientes, enquanto o arguido permaneceu no interior da viatura, de vigia. O assaltante exigiu que a funcionária abrisse a caixa registadora e retirou cerca de 200 euros, fugindo do local.

Minutos depois, a mesma dupla assaltou um supermercado, também em Milheirós de Poiares, conseguindo levar cerca de 100 euros da caixa registadora. E, na mesma manhã, assaltaram ainda um outro supermercado, com o revólver de plástico, levando cerca de 200 euros.

PUB

Alertadas para o primeiro assalto, as autoridades seguiram em busca dos suspeitos, que acabaram por colidir de frente com uma viatura da GNR, que acabou por deter o arguido. O companheiro fugiu a pé para parte incerta.