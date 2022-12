Cinco arguidos do caso "semente em pó" vão a julgamento acusados de tráfico de droga

Cinco dos seis detidos na operação levada a cabo pela GNR de Mirandela, no dia 1 de junho deste ano, por suspeita de pertencerem a uma rede que se dedicava ao tráfico de estupefacientes, com epicentro em Mirandela, mas que operava em vários concelhos da região Norte, vão a julgamento acusados pelo Ministério Público (MP) dos crimes de tráfico de estupefacientes e detenção de arma proibida.

No despacho de acusação, a que o JN teve acesso, estão acusados os quatro arguidos que se encontram em prisão preventiva: Jorge Figueiredo, de 56 anos. A sua mulher, Sandra Pinto, de 43 anos, técnica superior na câmara de Mirandela. Amílcar Teixeira, de 54 anos, pai de Edmar, antigo concorrente do Big Brother e Vítor Soares, de 32 anos, marido de Sónia Jesus, que participou na mesma edição do reality show da TVI com Edmar.

PUB

O Ministério Público deduziu ainda acusação contra Júlio Carvalho, de 52 anos, mecânico de Boticas que também tinha sido detido, mas aguarda julgamento em liberdade com apresentações duas vezes por semana às autoridades.

Apenas o irmão de Amílcar Teixeira, também detido na operação, não vai a julgamento.

Nesta acusação não estão incluídos o Tenente da GNR, adjunto do comandante do destacamento territorial da GNR de Torre de Moncorvo, e o seu irmão, capitão do Serviço de Trânsito da GNR a exercer funções no Porto, que foram constituídos arguidos por suspeita de envolvimento neste caso de tráfico de estupefacientes, mas, ao que apurou o JN, devem ser julgados num processo à parte dado que as investigações ainda não estão fechadas, e não é de excluir a possibilidade de virem a ser constituídos mais arguidos.