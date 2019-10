Sete armas e mais de duas mil munições apreendidas

C.R.A. Hoje às 15:32 Facebook

Militares do Posto de Fafe da GNR apreenderam, na terça-feira, sete armas de fogo e mais de duas mil munições, relacionadas com crimes de violência doméstica e de posse de arma proibida, no concelho de Fafe.

Segundo o comunicado da GNR, os militares apuraram que um homem de 55 anos agredia, ameaçava e injuriava a sua esposa, de 59 anos, e foi realizada uma busca domiciliária que permitiu apreender uma caçadeira.

Numa outra investigação, que durava há um mês e meio, relacionada com a posse de arma ilegal, os militares descobriram que um homem, de 76 anos, teria armas e munições na sua posse, sem que estivesse habilitado para tal. Foi realizada uma busca domiciliária tendo sido apreendidas 2157 munições de diversos calibres, três espingardas, uma espingarda de pressão de ar e uma pistola.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Fafe.