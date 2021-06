Cinco detidos após desembarque em praia de Aljezur

Marisa Rodrigues Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco homens, sem documentos de identificação, foram detidos pela GNR, esta quinta-feira, em Aljezur, no Algarve.

As autoridades suspeitam que os homens sejam oriundos do Norte de África e investigam se, em causa, está um desembarque de migrantes ou um descarregamento de droga.

O alerta foi dado por volta das 6 horas da manhã por um pescador local. Segundo o comandante da Polícia Marítima de Lagos, Pedro Palma, a testemunha que fez a denúncia relatou que "estava uma lancha de alta velocidade, com três motores, próximo da costa e, em terra, entre a praia do Amado e o Sítio do Forno, estavam entre 12 a 15 pessoas".

A Polícia Marítima (PM) e a GNR foram para o local mas, à chegada, já não encontraram pessoas no areal nem a embarcação, que encetou a fuga em direção ao mar. Pouco tempo depois, a GNR conseguiu intercetar dois homens nas imediações da praia e, mais tarde, outros três, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur. De acordo com a GNR, no local "foi ainda apreendida uma centena de jerricans de combustível".

Além da PM e da GNR, as diligências estão a ser desenvolvidas pelo SEF e pela Polícia Judiciária.