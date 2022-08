Cinco detidos em operação contra tráfico de droga no bairro do Cerco

JN/Agências Hoje às 14:44 Facebook

Uma operação de combate ao tráfico de droga organizado no bairro do Cerco, no Porto, que decorreu terça-feira, culminou com a detenção de cinco pessoas e mais de quatro mil doses de estupefacientes apreendidas, adiantou esta quarta-feira a PSP.

Em comunicado enviado à Lusa, aquela força policial explica que a referida operação, realizada pela Divisão de Investigação Criminal, "visou um conjunto de indivíduos que de, forma organizada, se dedicavam ao tráfico de estupefacientes" naquela área e que foram feitas nove buscas domiciliárias e uma busca não domiciliária.

Os detidos, refere a PSP, quatro homens e uma mulher, têm idades compreendidas entre os 24 e os 39 anos e residem todos no Porto.

Além das detenções, daquela operação de combate ao tráfico de droga resultou a apreensão de 1436 doses de heroína, 1417 doses de cocaína, 1920 doses de haxixe, "uma quantia diminuta" e 875 gramas de produto de corte.

À droga apreendida juntam-se 4533 euros em numerário, uma arma de fogo, 39 munições, sete telemóveis e diversos objetos utilizados na venda direta de estupefacientes.

Outros cinco indivíduos foram detidos terça-feira, igualmente por tráfico de droga, nas cidades do Porto e da Maia, tendo sido apreendidas nestas detenções cerca de 350 doses de estupefacientes.

No Porto foram feitas quatro detenções, uma na Avenida da Boavista, um homem de 50 anos, duas em Bessa Leite, dois homens de 51 e 59 anos de idade, e uma no bairro do Cerco, um homem 46 anos, tendo-lhes sido apreendidas 24 doses de cocaína e 326 doses de heroína.

Na Maia, a detenção foi feita na rua Carolina Michaelis, um homem de 23 anos, e apreendidas 14 doses de haxixe.

Os detidos são hoje presentes junto das Autoridades Judiciárias.