Cinco embarcações apreendidas e amêijoa devolvida ao habitat em operação no Rio Tejo

A Polícia Marítima de Lisboa apreendeu cinco embarcações de pesca que capturavam ilegalmente amêijoa no Rio Tejo.

Na operação realizada na manhã desta quinta-feira, os agentes utilizaram um drone para identificar a atividade ilegal realizada pelas embarcações. A bordo, tinham meia tonelada de bivalves.

Na ação, realizada entre as 9 horas e as 14.30 horas, os cerca de 30 operacionais da Polícia Marítima, com cinco lanchas, identificaram as cinco embarcações de pesca local a utilizar artes de pesca denominadas de "ganchorra", cuja utilização é proibida no estuário do rio Tejo.

As cinco embarcações foram apreendidas como medida cautelar, bem como quatro artes de pesca ilegal.

A amêijoa apreendida, vulgarmente conhecida por "Pé-de-burro", foi devolvida ao habitat natural por ainda se encontrar viva. Os proprietários das embarcações foram autuados.