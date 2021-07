Nuno Dantas Hoje às 16:47 Facebook

Cinco pessoas ficaram feridas, segunda-feira à noite, na sequência de uma rixa num restaurante em Apúlia, freguesia de Esposende.

Dois funcionários e o proprietário da Adega do Agostinho terão sido agredidos com uma arma branca - um deles sofreu um golpe no pescoço - e tiveram de receber tratamento hospitalar, em Barcelos.

Do grupo de agressores, dois foram pelo próprio pé ao hospital São João, no Porto, também apresentando ferimentos ligeiros.

Não são conhecidos os motivos que desencadearam a confusão, mas o rastro de destruição provocado no restaurante é bem visível nas imagens de um vídeo gravado no interior do estabelecimento.

À chegada da GNR o grupo colocou-se em fuga, no entanto três deles já foram identificados e já estariam referenciados pelas forças de autoridade por crimes de furto.

A investigação já transitou para a Polícia Judiciária por envolver uma agressão com arma branca.

O alerta foi dado por volta das 23 horas e no local estiveram também os bombeiros das corporações de Esposende e Fão.