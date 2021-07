Cinco homens detidos por guerra de bairros em Braga

Joaquim Gomes e Óscar Queirós Hoje às 13:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária de Braga, com apoio da PSP, realizou nove buscas domiciliárias e deteve cinco indivíduos, esta terça-feira, por suspeita da "prática de vários crimes de homicídio na forma tentada, que deram origem a dois inquéritos-crime".

Os primeiros factos sob investigação ocorreram no dia 5 de setembro do ano passado, quando foram "efetuados vários disparos de arma de fogo em direção a um grupo de pessoas", informa a PJ.

A PJ diz que, em qualquer dos casos investigados pelo seu Departamento de Investigação Criminal de Braga, "os disparos não provocaram a morte das vítimas por mero acaso".

O móbil dos crimes, explica, relaciona-se com "disputas recorrentes entre grupos com moradas em aglomerados populacionais distintos, tendo vindo a resultar em agressões mútuas, algumas delas com recurso a armas de fogo".

No decurso das buscas realizadas esta terça-feira foram apreendidas "armas brancas, produto estupefaciente e telemóveis".

Os cinco indivíduos detidos, fora de flagrante delito, por tentativas de homicídio, têm entre 19 e 31 anos.

Além daqueles cinco, foi ainda detido um homem em flagrante, mas por tráfico de estupefacientes.

PUB

O comunicado emitido esta terça-feira pela PJ não explica por que é que foram abertos dois inquéritos, mas, segundo as informações recolhidas pelo JN, um abarcará a guerra entre os gangues de vários bairros de Braga, enquanto o outro visará o tráfico de armas.

A PJ informou que prossegue com diligências para identificar outros intervenientes nos factos sob investigação.

Quanto aos detidos, vão ser presentes às autoridades judiciárias, para aplicação de eventuais medidas de coação. Alguns deles têm antecedentes criminais.