Criança com 12 anos em grupo que assaltou homem em Lisboa

Cinco menores, com idades entre os 12 e os 15 anos, foram detidos pela PSP após assaltarem um homem, em Lisboa. A Polícia apurou que, momentos antes, já haviam tentado assaltar outra pessoa no Parque das Nações.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PSP refere que deteve, na quinta-feira da passada semana, cerca das 21.15 horas, no Parque das Nações, cinco menores, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, por serem suspeitos da prática do crime de roubo.

Refere a Polícia que, na Rua Caminho das Gaivotas, na zona ribeirinha de Lisboa, a vítima foi abordada pelo grupo e, mesmo após tentar fugir, "e temendo pela sua integridade física entregou os seus bens".

"Importa salientar que momentos antes a PSP teve conhecimento que o mesmo grupo na Rua da Pimenta, Parque das Nações, havia tentado assaltar um cidadão. Com o empenho e proatividade policial e agindo com a informação disponível, nomeadamente descrição física, indumentária, e direção da fuga foi possível intercetar os cinco suspeitos, e apreender o telemóvel e os objetos roubados, sendo estes restituídos ao seu legítimo proprietário", destaca a PSP.

Os menores foram entregues aos pais que ficaram com o ónus de os transportar ao Tribunal de Família e Menores a fim de serem sujeitos a uma medida tutelar educativa.